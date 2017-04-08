منظمة إيتا تسلم الشرطة لائحة بـ12 مخبأ أسلحة في فرنسا

سلمت منظمة إيتا الإسبانية الانفصالية لمنطقة الباسك الشرطة لائحة بـ12 مخبأ للأسلحة في جنوب غربي فرنسا عبر "مهندسي سلام" من المجتمع المدني الفرنسي، كما ذكرت مصادر قريبة من الملف السبت.

وكانت "إيتا" أعلنت ليل الخميس الجمعة عزمها تسليم أسلحتها بالكامل السبت. وقالت في الإعلان لإذاعة وتلفزيون البي بي سي ليل الخميس الجمعة أنها ستسلم لائحة بمخابئ الأسلحة والمتفجرات، التي تملكها وتقع كلها في فرنسا.

وأعلنت المنظمة - التي نشأت في 1959 خلال الكفاح المسلح ضد تيار فرانكو في إسبانيا – أنها تخلت في تشرين الأول/أكتوبر 2011 عن العمل المسلح بعد 43 عاماً من العنف باسم استقلال بلاد الباسك ونافارو. وينسب إليها مقتل 829 شخصاً.

لكنها كانت ترفض تسليم أسلحتها، وهو ما تطالب به مدريد وباريس، وتطالب إيتا بالتفاوض بشأن أعضائها المعتقلين (حوالي 360 بينهم 75 في فرنسا ونحو مئة يمضون عقوبات بالسجن لأكثر من عشر سنوات).