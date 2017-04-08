واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة "مشددة" على حزب الله

أفادت معلومات نقلتها صحيفة النهار اللبنانية أن وزارة #الخزانة _الأميركية أعدت مسودة عقوبات جديدة تطال ميليشيا #حزب_الله.

وأضافت الصحيفة أن نائب حاكم مصرف #لبنان محمد البعاصيري أكد بعد زيارة أجراها للولايات المتحدة أن المسودة مضمونها أقسى من المسودة السابقة.

ووصف نائب حاكم المصرف مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه لجان مجلس النواب الأميركي بأنه جدي وخطير.

جاء ذلك خلال اللقاء الشهري بيــن #مصـرف_لبنــان ولجنـة الرقابة وجمعيــة المصــارف في لبنان.

ووفق مصادر المجتمعين، فقد أكد البعاصيري ضرورة البدء بالاتصالات على أعلى المستويات لتجنب تداعيات هذا القانون.

وأضافت الصحيفة أن المعلومات تشير إلى أن القانون قد يصدر مطلع الشهر المقبل.

إلى ذلك، أشار نائب الحاكم إلى أن الإدارة الأميركية الحالية تضغط على الكونغرس لتوسيع العقوبات وتشديدها بما يجعل التدخل لتعديلها أو إلغائها أصعب بكثير.

هذا وأكدت مصادر مصرفية لـ"النهار" أن ثمة تخوفا من أن لا تقتصر العقوبات على "حزب الله"، بل تشمل أقرباءهم أو معارفهم، حتى إنها قد تطال حركة "أمل" أو بعض العناصر المنتمين إليها.