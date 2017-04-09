أفغانستان.. مقتل جندي أميركي في معارك مع داعش

أفاد متحدث باسم #الجيش_الأميركي في حساب على "تويتر" إن جنديا أميركيا قتل أثناء القيام بعمليات ضد تنظيم #داعش في #أفغانستان في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت.



وقال الضابط بالبحرية الأميركية بيل سالفين على الحساب الرسمي لمهمة " #الدعم_الحازم "التي يقودها #حلف_شمال_الأطلسي في أفغانستان "إن الجندي أصيب بإصابات قاتلة خلال عملية في إقليم ننكرهار" في شرق أفغانستان.



وذكر سالفين أن الجندي كان منسقا لعمليات #القوات_الخاصة وقتل بمنطقة أشين في ننكرهار.

ولم تتضح بعد ملابسات مقتل الجندي إلا أن سالفين قال إن مزيدا من المعلومات سينشر لاحقا.



ويشتبه في أن جماعة " #ولاية_خراسان" السنية التابعة لتنظيم داعش المتشدد نفذت هجمات عديدة على أهداف للمواطنين الشيعة الذين يمثلون أقلية.

ويقول مسؤولون أميركيون إن المخابرات تعتقد أن لتنظيم داعش نفوذا كبيرا في إقليمي ننكرهار وكونار.

وهناك خلاف على مدى نفوذ هذه الجماعة في أفغانستان. فبينما يقول مسؤولون أميركيون إن قوامها لا يتعدى 700 مقاتل، يقدر مسؤولون أفغان عددهم بنحو 1500.

وحركة #طالبان الأفغانية التي تحاول الإطاحة بحكومة كابول المدعومة من الولايات المتحدة على خلاف كبير مع تنظيم دعش.

واشتبك الجانبان أثناء محاولة كل منهما توسيع نطاق الأراضي التي يسيطر عليها وبسط نفوذه عليها.