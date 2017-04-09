إسرائيل تحقق مع ملياردير بريطاني بملف نتنياهو

ذكرت القناة الثانية في #التلفزيون_الإسرائيلي أن وحدة لاهف 433 في الشرطة الإسرائيلية، حققت في الأيام الأخيرة مع الملياردير اليهودي البريطاني فابيو #زبلدوفيتش، في إطار التحقيق بملف الرشاوى التي يشتبه تقديمها لرئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو وزوجته سارة، خلال شغله لمنصبي وزير المالية ورئيس الحكومة.

وحسب صحيفة"هآرتس" العبرية فإن زبلدوفيتش يقيم في #لندن، وهو شريك في ملكية شركة #الطيران_الإسرائيلية ومصالح تجارية أخرى في إسرائيل، ويعتبر صديقاً لنتنياهو. وقال في تعقيب للقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي إنه طلب منه تقديم إفادته، فقدمها طوعاً وهو ليس مشبوهاً بشيء، وأن الشرطة شكرته بحرارة على تقديم إفادته.

ويحافظ نتنياهو وزبلدوفيتش على علاقات صداقة قوية منذ التعارف بينهما في منتصف الثمانينيات، ويتبين أن رجل الأعمال استضاف نتنياهو وعائلته للاستجمام في الفيلا التي يملكها في قيسارية، خلال الدورة الأولى لنتنياهو كرئيس للحكومة.