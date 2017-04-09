الأردن يستدعي السفير الإيراني لديه

استدعت وزارة الخارجية الأردنية، الأحد، السفير الإيراني لدى المملكة وأبلغته احتجاجاً "شديد اللهجة على التصريحات المرفوضة والمدانة للناطق باسم #وزارة_الخارجية_الإيرانية بحق المملكة وقيادتها".

وجاء في بيان نشرته الوكالة الأردنية الرسمية (بترا) أن التصريحات "تعكس محاولة فاشلة لتشويه الدور المحوري، الذي تقوم به المملكة في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين ومحاربة #الاٍرهاب وضلاليته، والتصدي لمحاولة بث الفتنة ورفض المتاجرة بالقضايا العربية وبمعاناة الشعوب العربية".

وأكدت الوزارة ضرورة التزام #إيران علاقة حسن الجوار مع الدول العربية، وعدم التدخل في شؤونها واحترام المواثيق والأعراف الدولية في تصرفاتها وتوجهاتها إزاء #الدول_العربية.