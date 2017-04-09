هجوم ستوكهولم.. كشف معلومات جديدة عن المنفذ

قالت الشرطة السويدية، الأحد، إن المشتبه في تنفيذه هجوماً بشاحنة في #ستوكهولم معروف بأنه يبدي تعاطفه مع منظمات متطرفة، منها تنظيم #داعش.

وأضافت #الشرطة_السويدية أن المشتبه به سعى للحصول على إقامة دائمة في #السويد لكن طلبه رُفض وهو مطلوب لترحيله.

وقال يوناس هايسينغ، المسؤول بالشرطة في مؤتمر صحافي: "نعرف أنه أبدى تعاطفاً مع منظمات متطرفة منها تنظيم داعش"، مشيرة إلى أن القتلى الأربعة جراء الاعتداء هم سويديان وبريطاني وبلجيكي.

وذكر أن الرجل "قدم طلب إقامة عام 2014 لكن مكتب #الهجرة رفض طلبه في حزيران/يونيو 2016 وأصدر أمراً بطرده".

وأعلنت الشرطة كذلك أن خمسة أشخاص محتجزون لدى الشرطة على ذمة التحقيق. وقاد مهاجم شاحنة وسط حشد من المواطنين الجمعة، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين، فيما وصفته الشرطة بأنه "هجوم إرهابي واضح".

صحيفة تكشف اسمه

من جهتها، كشفت صحيفة "إكسبرسن" السويدية، أن المواطن الأوزبكي المعتقل للاشتباه به في تنفيذ هجوم دهس المارة بالشاحنة في #ستوكهولم الجمعة الماضية، هو #رحمت_عقيلوف Rakhmat Akilov البالغ من العمر 39 عاما، والمتعاطف مع تنظيم #داعش الإرهابي.

وبحسب الصحيفة، حاول المتهم الذي تم التعرف عليه من خلال كاميرات المراقبة، الهروب خارج البلد عن طريق مطار #أرلاندا الذي وصل إليه من خلال مترو أنفاق ستوكهولم، لكن الصور التي نشرتها الصحيفة تظهر أنه قام بتغيير وجهته بعد ما أغلِقت الطرق وتوقفت حركة القطارات.

من جهتها، أفادت صحيفة "أفتونبلادت" أن الشرطة تحتجز حالياً 7 أشخاص على صلة بالهجوم ويخضعون للتحقيق، من بينهم أشخاص يقطنون في الشقة التي كان المشتبه به الأوزبكي متواجداً بها قبل ساعات من الهجوم، وآخرين من معارفه.

رئيس الوزراء يتوعد الإرهابيين

وفي ردود الأفعال الحكومية، توعد رئيس الوزراء السويدي، بملاحقة الإرهابيين، وذلك أمام مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يتزعمه، اليوم الأحد، في كلمة بدأها بالدموع وأبدى تعاطفه مع عوائل الضحايا، معبراً عن اعتزازه وفخره بالسويد.

ودعا لوفين إلى تدوين استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع جميع الأطراف في #السويد من أجل ردع الإرهاب ومطاردة الإرهابيين، حسب تعبيره.

وكان وزير العدل والهجرة السويدي كشف في تصريحات صحافية عن توجه للنظر في اقتراحات جديده لتشديد قوانين الإرهاب، منها توقيف الأشخاص الذين يعلنون عن تعاطفهم ودعمهم للإرهاب وفرض عقوبات على من يشاركون في أعمال قتالية مع الجماعات الإرهابية.