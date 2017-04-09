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سفن حربية أميركية تتحرك صوب شبه الجزيرة الكورية

المصدر: واشنطن - رويترز
المدمرة الأميركية كارل فينسن
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أكد مسؤول أميركي السبت أن #مجموعة_هجومية تابعة للبحرية الأميركية تتجه صوب غرب المحيط الهادي قرب #شبه_الجزيرة_الكورية.

وتأتي الخطوة مع تزايد المخاوف من برنامج كوريا الشمالية للأسلحة. وفي وقت سابق هذا الشهر أجرت #كوريا_الشمالية اختبارا لصاروخ سكود يعمل بالوقود السائل.

وقال المسؤول الأميركي، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن مجموعة " #كارل_فينسن"الهجومية التي تضم حاملة طائرات ستشق طريقها من #سنغافورة صوب شبه الجزيرة الكورية.

وهددت كوريا الشمالية بتوجيه ضربات صاروخية للولايات المتحدة. فيما تضغط إدارة الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب على #الصين من أجل إقناع #بيونغ_يانغ بالتخلي عن برامج تصنيع أسلحة الدمار الشامل.

وأعلن ترمب عزمه العمل منفردا إذا لزم الأمر ضد تهديدات كوريا الشمالية.

كلمات دالّة

#مجموعة هجومية, #شبه الجزيرة الكورية, #كوريا الشمالية, #كارل فينسن, #سنغافورة, #دونالد ترمب, #الصين, #بيونغ يانغ

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