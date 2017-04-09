فرنسا تطرد إماماً سويسرياً من أصل مصري

أعلنت #وزارة_الداخلية الفرنسية في بيان أنها طردت إماماً سويسرياً من أصل مصري يوم السبت، بسبب تصريحات وتصرفات سابقة تشكل تهديدا خطيرا على النظام العام.

واعتقلت الشرطة #هاني_رمضان في كولمار بشمال شرق فرنسا حيث كان من المقرر أن يشارك في #مؤتمر.

وقال بيان وزارة الداخلية إن "وزير الداخلية #ماتياس_فيكل أمر هاني رمضان بالعودة إلى #سويسرا هذا المساء".

وأضاف البيان أن رمضان معروف بأنه تحدث وتصرف بطريقة تشكل تهديدا خطيرا للنظام العام.

و#فرنسا في حالة تأهب قصوى عقب موجة هجمات شنها متشددون منذ يناير/ كانون الثاني عام 2015 وأسفرت عن مقتل ما يربو على 230 شخصا.