لبنان.. اشتداد وتيرة المعارك في مخيم عين الحلوة

اشتدت #المعارك الدائرة في #مخيم_عين_الحلوة لليوم الثاني على التوالي، حيث استخدمت الأطراف المتحاربة الأسلحة كافة.

كما حذرت جماعة #فتح_الإسلام #الجيش_اللبناني من التدخل ضد جماعة بلال بدر المتطرفة التي تتقاتل مع القوة المشتركة وحركة فتح داخل المخيم.

وكانت #الاشتباكات قد أدت إلى مقتل اثنين على الأقل.

وتسبب القتال بنزوح جماعي من أهالي مخيم عين الحلوة بسبب تصاعد الاشتباك الذي يأتي بعد أقل من شهرين على زيارة الرئيس الفلسطيني، #محمود_عباس، لبيروت واتفاقه على إخلاء المخيم من السلاح بعد طرد الجماعات المتطرفة بالتعاون مع الجيش اللبناني.