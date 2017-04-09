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لبنان.. اشتداد وتيرة المعارك في مخيم عين الحلوة

المصدر: دبي - قناة العربية
من داخل مخيم عين الحلوة (أرشيفية)
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اشتدت #المعارك الدائرة في #مخيم_عين_الحلوة لليوم الثاني على التوالي، حيث استخدمت الأطراف المتحاربة الأسلحة كافة.

كما حذرت جماعة #فتح_الإسلام #الجيش_اللبناني من التدخل ضد جماعة بلال بدر المتطرفة التي تتقاتل مع القوة المشتركة وحركة فتح داخل المخيم.

وكانت #الاشتباكات قد أدت إلى مقتل اثنين على الأقل.

وتسبب القتال بنزوح جماعي من أهالي مخيم عين الحلوة بسبب تصاعد الاشتباك الذي يأتي بعد أقل من شهرين على زيارة الرئيس الفلسطيني، #محمود_عباس، لبيروت واتفاقه على إخلاء المخيم من السلاح بعد طرد الجماعات المتطرفة بالتعاون مع الجيش اللبناني.

كلمات دالّة

#المعارك, #مخيم عين الحلوة, #فتح الإسلام, #الجيش اللبناني, #الاشتباكات, #محمود عباس

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