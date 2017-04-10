اعتقال روسي بإسبانيا لارتباطه بـ"قرصنة" انتخابات أميركا

أوقف مبرمج كمبيوتر روسي، يشتبه بضلوعه في "قرصنة الحملة الانتخابية في #الولايات_المتحدة" وأودع السجن الاثنين في #إسبانيا، على ما أفاد مصدر قضائي.

وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة أصدرت طلباً لتسليم بيوتر ليفاشوف الذي أوقف الجمعة في #برشلونة، وستنظر #المحكمة_الوطنية، الهيئة القضائية العليا المكلفة بالمسائل المتشعبة، والتي تتخذ مقراً لها في #مدريد، في هذا الطلب.

وأمام الولايات المتحدة مهلة 40 يوماً اعتباراً من توقيفه لتقدم إلى #القضاء_الإسباني عناصر أدلة تدعم طلبها.

كما أوضح المصدر القضائي أنه يشتبه بأن ليفاتشوف "شارك في قرصنة #الحملة_الانتخابية في الولايات المتحدة".

واتهمت #أجهزة_الاستخبارات ومكافحة التجسس الأميركية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية من خلال قرصنة معلوماتية وبث أخبار كاذبة، سعياً لترجيح الكفة لدونالد #ترمب الذي نفى مراراً أي تواطؤ مع #موسكو.

وفي منتصف كانون الثاني/يناير، أوقف مبرمج كمبيوتر روسي مطلوب من الولايات المتحدة هو ستانيسلاف ليسوف في مطار "إل برات" في برشلونة ووضع أيضاً في تصرف المحكمة الوطنية.