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الكرملين: تيلرسون لن يلتقي بوتين خلال زيارة موسكو

المصدر: موسكو – رويترز
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون - أرشيفية
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قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم #الكرملين للصحافيين، الاثنين، إن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، لن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور موسكو هذا الأسبوع.

وأضاف في تعليق على الضربات الصاروخية الأميركية في #سوريا الأسبوع الماضي أن هذا التصرف يوضح عدم استعداد واشنطن على الإطلاق للتعاون بشأن سوريا.

وقال إن الدعوات المتكررة لرحيل رئيس #النظام_السوري بشار #الأسد لن تساعد في حل الأزمة.

وتابع "ليس هناك بديل آخر لمحادثات السلام في جنيف وآستانة".

وقال بيسكوف إن من المقرر أن يلتقي تيلرسون بوزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف.

كلمات دالّة

#الكرملين, #سوريا, #النظام السوري, #الأسد, #لافروف

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