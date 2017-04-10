الكرملين: تيلرسون لن يلتقي بوتين خلال زيارة موسكو

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم #الكرملين للصحافيين، الاثنين، إن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، لن يلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما يزور موسكو هذا الأسبوع.

وأضاف في تعليق على الضربات الصاروخية الأميركية في #سوريا الأسبوع الماضي أن هذا التصرف يوضح عدم استعداد واشنطن على الإطلاق للتعاون بشأن سوريا.

وقال إن الدعوات المتكررة لرحيل رئيس #النظام_السوري بشار #الأسد لن تساعد في حل الأزمة.

وتابع "ليس هناك بديل آخر لمحادثات السلام في جنيف وآستانة".

وقال بيسكوف إن من المقرر أن يلتقي تيلرسون بوزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف.