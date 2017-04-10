الهند رداً على باكستان: حكم الإعدام جريمة قتل متعمدة

أكدت #الهند، الاثنين، أن قيام #باكستان بتنفيذ حكم #الإعدام الصادر عن القضاء العسكري الباكستاني بحق هندي دِين بـ #التجسس سيعتبر "جريمة قتل متعمدة".

وقالت الحكومة الهندية في بيان إن إعدام #كولبوشان_جاداف "بدون أي اعتبار للمعايير الأساسية للقانون والعدالة سيكون حالة قتل متعمد".

وأعلن الجيش الباكستاني أن الرجل أوقف في آذار/مارس 2016 في إقليم بلوشستان، حيث كان يتجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الهندية.

في المقابل، أكدت الهند أنه مواطن "خطف" في #إيران وأن "وجوده لاحقاً في باكستان لم يكن له أي تفسير"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.

ووصفت #نيودلهي محاكمته بأنها "مهزلة"، مستنكرة عدم تمكن دبلوماسييها من التحدث إلى المعتقل رغم تقديم "13 طلباً رسمياً".

وكان الجيش الباكستاني قد ذكر، في وقت سابق، أن كولبوشان جاداف، المعروف باسم حسين مبارك باتل، دِين أمام محكمة عسكرية وحكم عليه بالإعدام. وتابع في بيان أن "اليوم ثبت (قائد الجيش) الجنرال قمر جواد باجوا حكم الإعدام بحقه".

وتتبادل الهند وباكستان بانتظام الاتهامات بإرسال جواسيس إلى كل من البلدين النوويين، وبالتالي يتم طرد دبلوماسيين في بعض الأحيان بتهمة التجسس، خصوصاً في أوقات التوتر الشديد بين البلدين.

يشار إلى أنه من النادر صدور عقوبات إعدام في مثل هذه الحالات، ولم يحصل أمر مماثل في السنوات الماضية.