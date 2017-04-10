الأزمة السورية تهيمن على لقاء مجموعة السبع

يلتقي وزراء خارجية #مجموعة_الدول_السبع الصناعية الكبرى، اليوم الاثنين، في اجتماعهم السنوي فيما تسعى #أوروبا و #اليابان إلى توضيح من #الولايات_المتحدة بشأن مجموعة من القضايا لاسيما #سوريا.

تأتي القمة التي تستمر يومين في توسكانا في الوقت الذي تقترب فيه مجموعة هجومية تابعة للبحرية الأميركية من شبه الجزيرة الكورية وسط مخاوف من طموحات #كوريا_الشمالية النووية بينما تكابد علاقات الغرب مع #روسيا لتجاوز سنوات من انعدام الثقة.

لكن الحرب السورية ستهيمن على الأرجح على المحادثات، وتتطلع إيطاليا إلى إصدار بيان ختامي يعزز جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ ست سنوات.

وسيمنح الاجتماع إيطاليا وفرنسا وبريطانيا وكندا واليابان أول فرصة لمناقشة وزير الخارجية الأميركي الجديد ريكس #تيلرسون بشأن ما إذا كانت #واشنطن ملتزمة الآن بالإطاحة برئيس #النظام_السوري #بشار_الأسد.