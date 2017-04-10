16 قتيلاً بمعارك في جنوب السودان

أعلنت بعثة #الأمم_المتحدة لدى جنوب السودان مقتل 16 مدنياً على الأقل، الاثنين، في واو، ثاني مدن البلاد خلال معارك بين القوات الحكومية والمتمردين.

وقال بيان للبعثة "قامت البعثة بتسيير دوريتين في واو الاثنين أكدتا رؤية جثث 16 مدنياً في المستشفى"، مضيفاً "كان هناك أيضاً 10 أشخاص أصيبوا بجروح".

وكان مصدر رسمي وشهود عيان ذكروا أن معارك دامية دارت الاثنين في واو، وأن أعمال قتل تعرض لها مدنيون استناداً إلى انتماءاتهم العرقية.

واندلعت معارك، السبت، بين القوات الموالية للحكومة ومتمردين خارج واو في مناطق سيطر عليها الجانبان مراراً منذ اندلاع النزاع في 2013، واتسعت الاثنين إلى المدينة نفسها التي تسيطر عليها قوات الرئيس #سلفا_كير منذ نشوب الحرب الأهلية، بحسب هذه المصادر.

وبين الأشخاص الألفين إلى الثلاثة آلاف الذين فروا من المعارك إلى #مخيم النازحين عند كاتدرائية واو "أشار البعض إلى أن عناصر الجيش الحكومي في مناطق سكنية (...) يطلقون النار ويستهدفون مجموعات من الأفراد وينهبون منازل محددة"، كما قال القس موزيس بيتر في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس. ولجأ البعض إلى مخيم للنازحين تابع للأمم المتحدة.