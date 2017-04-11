هجوم بمتفجرات شديدة على حافلة دورتموند.. وإصابة لاعب

انفجرت 3 عبوات ناسفة "شديدة" قرب حافلة فريق #بروسيا_دورتموند الألماني ما أدى إلى تعرضها إلى أضرار وإصابة لاعب دورتموند، #مارك_بارترا، الثلاثاء، قبيل مباراة الفريق مع موناكو الفرنسي في #دوري_أبطال_أوروبا لكرة القدم، بحسب ما أكدت الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة غونار فورتمان: "انفجرت 3 عبوات ناسفة عندما تحركت الحافلة" من الفندق إلى الملعب الذي يستضيف مباراة الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي، مشيرا إلى أن نوافذ #الحافلة تحطمت وأصيب اللاعب بارترا في داخلها بجروح.

وفي وقت لاحق، قالت الشرطة بعد تحقيق مبدئي إن حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم تعرضت "لهجوم باستخدام متفجرات شديدة".

وزرعت المتفجرات في شجيرات على الطريق بالقرب من الفندق الذي كان ينزل فيه الفريق قبل توجهه في حافلة إلى ملعب المباراة.

وأفادت صحيفة "بيلد" الألمانية أن المصاب هو المدافع الدولي الإسباني بارترا (26 عاما)، الذي نقل، حسب وسائل الإعلام، الى المستشفى بسبب إصابة في ذراعه.

وأوضح مسؤول من فريق دورتموند أن اللاعب تعرض لكسر في اليد وخضع لعملية جراحية.

وانضم بارترا (26 عاما) إلى الفريق الألماني العام الماضي قادما من برشلونة الاسباني بعقد قيمته ثمانية ملايين يورو (8.48 مليون دولار) كما شارك في 12 مباراة دولية مع منتخب بلاده.

ونقلت محطة "سكاي" عن رومان بوركي حارس مرمى دورتموند قوله إن "الحافلة وصلت إلى الشارع الرئيسي عندما وقع دوي هائل، انفجار حقيقي. كنت جالسا في الصف الخلفي بجوار مارك بارترا الذي أصيب بشظايا. بعد الفرقعة قمنا جميعا بالانحناء".

وصرح هانز يواكيم فاتسكه مدير بروسيا دورتموند لمحطة سكاي التلفزيونية بأن "كل الفريق في حالة صدمة".

واعلن فريق دورتموند في وقت لاحق أن المواجهة مع #موناكو تأجلت الثلاثاء، وستقام الأربعاء الساعة 16:45 بتوقيت غرينتش.

وكان من المقرر أن تقام المباراة الليلة على ملعب #سيغنال_إيدونا بارك في مدينة دورتموند #الألمانية في منطقة شمال الراي وتبلغ سعة الملعب 81 ألف مشجع.

وعقب الهجوم على الحافلة، تقرر بسرعة إخلاء الملعب دون وقوع أي حوادث. وهو أكبر ملعب في ألمانيا.