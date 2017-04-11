وزير الداخلية التركي: انفجار ديار بكر ناجم عن حادث

هز #انفجار قوي، الثلاثاء، وقع قرب مقر للشرطة، مدينة #ديار_بكر ذات الغالبية الكردية بشرق تركيا، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص على الأقل بجروح، بحسب مصادر طبية، لكن وزير الداخلية استبعد أن يكون هجوما.

ووقع الانفجار قبل خمسة أيام من استفتاء حاسم حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب #أردوغان.

وقال مكتب حاكم ديار بكر إن الانفجار الذي أدى إلى انهيار جزء من سقف المجمع وقع خلال إصلاح مركبة مدرعة.

وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن الانفجار، الذي أدى إلى تصاعد سحابة هائلة من الدخان فوق المباني المحيطة وترك حفرة كبيرة في الأرض، ربما كان حادثا.

ونقلت قناة (سي.إن.إن ترك) عن صويلو قوله في كلمة في اسطنبول إن "الانفجار وقع في جزء من المبنى المخصص لشرطة مكافحة الشغب حيث تخضع المركبات للصيانة."

وأضاف "في هذه اللحظة لا يبدو أن هناك يدا خارجية والانفجار نتج عن مركبة قيد الإصلاح".