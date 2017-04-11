شاهد.. اللحظات الأولى بعد إطلاق نار في مدرسة أميركية

أظهر مقطع #فيديو على موقع "يوتيوب" اللحظات الأولى التي أعقبت #إطلاق_نار داخل #مدرسة ابتدائية في سان برناردينو بكاليفورنيا، الاثنين، حيث ظهرت عناصر #الشرطة وهي تدخل المدرسة، وبعدها بقليل تم إخلاء المدرسة من التلاميذ.

وقد أدى إطلاق النار إلى مقتل 3 أشخاص، وإصابة تلميذ، حيث تبين أن مطلق النار هو زوج لمعلمة في المدرسة، حيث بادرها بإطلاق النار داخل أحد صفوف المدرسة وأرداها قتيلة، ثم قتل نفسه.

وأدى إطلاق النار إلى إصابة تلميذين، تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج، إلا أن أحدهما فارق الحياة، بينما استقرت الحالة الصحية للآخر.

وسبق أن شهدت سان برناردينو #اعتداء ذا طابع متطرف في ديسمبر/كانون الأول 2015، راح ضحيته 14 شخصاً.