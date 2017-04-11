قوات النيجر تقتل 57 عنصراً من "بوكو حرام"

قالت وزارة الدفاع في بيان، اليوم الاثنين، إن قوات الأمن في #النيجر قتلت 57 من أعضاء جماعة " #بوكو_حرام " الإرهابية بعد أن هاجموا قرية في منطقة ديفا الجنوبية الشرقية خلال الليل.

أضافت الوزارة أن 15 جندياً ومدنيين اثنين أصيبوا خلال الهجوم في قرية جوسكيرو التي تبعد نحو 35 كيلومترا شمال شرقي بلدة ديفا.

وقال البيان: "كان يوجد 57 إرهابيا ... وتم ضبط سيارة تويوتا بيك أب وقذيفة مورتر وقذيفتين صاروخيتين وخمس بنادق آلية و20 قطعة كلاشنيكوف والكثير من الذخيرة".

وقتلت "بوكو حرام" 15 ألف شخص وتسببت في نزوح أكثر من مليونين خلال التمرد الممتد منذ سبعة أعوام بهدف إقامة إمارة إسلامية في #نيجيريا.

وخلال العامين الماضيين استعادت قوة إقليمية تضم قوات من النيجر معظم المناطق التي سيطرت عليها الجماعة.

وفي الأعوام الأخيرة نفذت "بوكو حرام" بعض الهجمات في #النيجر و #الكاميرون و #تشاد.