كوريا الشمالية: سنرد على تحرك البحرية الأميركية المتهور

نددت #كوريا_الشمالية ، الثلاثاء، بإرسال #الولايات_المتحدة مجموعة بحرية ضاربة الى مياه شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة انها لن تتوانى عن الرد على هذه الخطوة "المتهورة" وانها مستعدة لخوض "حرب"، في تصعيد جديد للوضع المتوتر في المنطقة.

وقال متحدث باسم الخارجية الكورية الشمالية، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، إن إرسال واشنطن مجموعة بحرية ضاربة تتألف من حاملة الطائرات كارل فنسون ومدمّرتين وطراد قاذف للصواريخ الى مياه شبه الجزيرة "يثبت أن التحركات الأميركية المتهورة لغزو كوريا الديمقراطية وصلت الى مرحلة خطيرة".