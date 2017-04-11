منفذ هجوم الدهس بالسويد يعترف.. ويطلب محامياً مسلماً

اعترف الداعشي الأوزبكي، رحمت عقيلوف ، المتهم بتنفيذ حادث الدهس في #ستوكهولم خلال أول جلسة محاكمة عقدت الثلاثاء في محكمة العاصمة السويدية الابتدائية صباحاً، بأنه "مذنب" وأنه قام بتنفيذ هجوم الدهس بالشاحنة على المارة يوم الجمعة الماضي 7 أبريل/ نيسان، الذي أوقع 4 قتلى ( سويديان وبلجيكي وبريطاني) و15 جريحا.

وقال محامي المتهم يوهان اريكسون، في تصريح للصحفيين عقب انتهاء الجلسة، إن موكله عقيلوف، اعترف بارتكابه الجرائم الارهابية وسيستمر احتجازه على ذمة التحقيق بهذه التهمة"، حسبما نقلت صحيفة "أفتونبلادت".

طلب استبدال محاميه بآخر مسلم سني

وكان المتهم (39 عاما) طلب يوم الاثنين استبدال محاميه بمحام آخر من المسلمين السنة، لكن كبيرة القضاة مالو لندبلوم رفضت هذا الطلب، وقالت لقسم الأخبار في تصريحات للإذاعة السويدية "إيكوت" بأن الأسباب غير كافية للتغيير".

وبالتزامن مع المحاكمة احتشد عدد كبير من أفراد الشرطة خارج قاعة محكمة ستوكهولم الابتدائية، كما طوقت الشرطة أجزاء من المنطقة المحيطة بالمحكمة ومنعت حركة المرور في المنطقة.

وكانت الشرطة أعلنت سابقاً بأن التحقيقات مع الداعشي قد تستغرق عاماً كاملا، بينما استجوبت لحد الآن حوالي 600 شخص في ما يتعلق بحادثة الدهس.

وكان عقيلوف أقر خلال التحقيق بأنه تلقى أوامر مباشرة من تنظيم #داعش في #سوريا لتنفيذ العملية، وذلك "من أجل أن يوقف الغرب قصف التنظيم الإرهابي في سوريا"، حسب قوله.

من جهته، قال وزير الداخلية السويدي أندرش ايغيمان معلقا على اعتراف المتهم الداعشي بارتكابه الجريمة، بالقول إن "هذا يسهل علينا التحقيقات حول التركيز على منفذ الهجوم نفسه، لكن لا يمكن استبعاد احتمال وجود شركاء محتملين له"

إجراءات أمنية غير مسبوقة في ستوكهولم

وكان الرجل الموقوف دخل إلى قاعة تحت الأرض في محكمة ستوكهولم وسط حراسة العديد من الشرطيين بكامل أسلحتهم، فيما أغلقت المنافذ المؤدية إلى المبنى أمام حركة السير، في إجراءات أمنية غير مسبوقة في العاصمة السويدية.

وطلبت القاضية مالو لينبلوم منه كشف وجهه الذي غطاه بسترته، ففعل ذلك، وتحدث بمساعدة مترجم نظراً لأنه لا يجيد السويدية.

بعيداً عن الصحافة

ثم تواصلت الجلسة بصورة مغلقة بطلب من النيابة العامة ودعي الصحافيون إلى الخروج بانتظار قرار المحكمة. ومن المفترض أن يدخل المشتبه به السجن في انتظار إعادته الى المحكمة مجدداً لكي يحاكم.

ويشتبه في أن رحمت عقيلوف الذي يعمل بوضع غير قانوني في السويد والبالغ من العمر 39 عاماً، نفذ بعد ظهر الجمعة الاعتداء دهساً بشاحنة في حي تجاري في ستوكهولم ما أسفر عن أربعة قتلى و15 جريحا.