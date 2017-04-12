إدانة 3 إرهابيين حاولوا تفجير طائرة أميركية بالأردن

قضت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، بالأشغال الشاقة على 3 إرهابيين لمدة 15 سنة بعد إدانتهم بتهمتي القيام بأعمال إرهابية وتدبير أموال بقصد استخدامها لارتكاب عمل إرهابي خلال جلسة علنية وسط إجراءات أمنية مشددة.

ووفق لائحة الاتهام فإن جهاز المخابرات العامة أحبط مخططاتهم بتنفيذ عملية إرهابية في تموز/يوليو الماضي، حيث كانوا قد خططوا لضرب طائرة أميركية في مطار ماركا بإطلاق قذيفة صاروخية نحوها، وتضمنت أهدافهم أيضا التخطيط لإطلاق النار على باص عسكري وقتل سواح أجانب وتفجير نقطة أمنية بسيارة مفخخة في وسط البلد.

ونشرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" نقلا عن المحكمة أنه خلال عام 2012 كان المتهم الرئيس موجودا في اليمن وملتحقا بتنظيم القاعدة هناك كونه أحد أفراد هذا التنظيم، وتم إلقاء القبض عليه في اليمن من قبل الأجهزة الأمنية هناك وإيداعه في أحد مراكز الإصلاح لمدة عامين، وخلال وجوده في المركز تعرف على شخصين يمنيين أعضاء في تنظيم القاعدة، وبعد أن عاد المتهم إلى الأردن أخذ بالتواصل معهما حيث عرفه أحد الأشخاص إلى آخر من أعضاء تنظيم القاعدة في اليمن.

في التفاصيل، وتحديدا في عام 2015، أثناء تواصل المتهم عبر برنامج تلغرام مع أحد أعضاء التنظيم أبلغهم بمشاهدته لطائرة أميركية في مطار ماركا، حيث اتفق مع عضو التنظيم في اليمن على استهداف تلك الطائرة بقذيفة "آر بي جي" يتم إرسالها له من سوريا حيث طلب منه الانتظار إلا أن الاتصال بين المتهم وعضو التنظيم انقطع.

وفي بداية عام 2016 أخذ المتهم الرئيس بالبحث للذهاب إلى سوريا للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك إلا أنه وجد جميع السبل مغلقة، وعندها قرر المتهم تنفيذ عمل عسكري على الساحة الأردنية باستهداف باص عسكري في الساحة الهاشمية وقتل السياح الأجانب الذين يرتادون المنطقة بالقرب من المدرج الروماني، وكذلك نقطة أمنية تقع في مجمع رغدان السياحي، وعليه تواصل المتهم مع عضو التنظيم في اليمن وعرض عليه قراره بتنفيذ تلك العمليتين عندها أبدى التنظيم استعداده بتقديم الدعم المادي أو أي استشارة للمتهم الأول الرئيس لتنفيذ العمليتين حيث عرض على المتهمين الثاني والثالث الاشتراك معه بتنفيذ العمليات العسكرية التي قرر تنفيذها على الساحة الأردنية وعرض عليهما الأهداف.

وعندما وافق المتهمان الآخران بتنفيذ تلك العمليات على أن يتولى المتهم الرئيس عملية التخطيط للتنفيذ وتأمين السلاح اللازم للتنفيذ عندها تواصل المتهم مع أعضاء تنظيم القاعدة باليمن تمهيدا لتنفيذ تلك العمليات، حيث أخذ المتهم بمعاينة أوقات تواجد الباص الذي ينقل العسكريين وإبلاغ أعضاء التنظيم الذين طلبوا منه الاطلاع على دورة متخصصة في الاغتيالات وأخرى بتصنيع المتفجرات وأخبروه بأنهما سيرسلان إليه خبير متفجرات من اليمن من أجل تفخيخ سيارة وأرسلا له مبلغ 6 آلاف دولار مع شخص قادم من اليمن وسلمها له من أجل شراء السلاح وسداد قسط ثمن سيارته ليستخدمها المتهم بتنفيذ تلك العمليات بعد أن يقوم بتفخيخ تلك السيارة لتفجيرها.