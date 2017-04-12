إيبا 11 عاما.. أصغر ضحايا هجوم ستوكهولم

نشرت وسائل إعلام سويدية صورا للطفلة #إيبا_أوكرلوند، التي كانت تبلغ من العمر 11 ربيعاً، عندما تم دهسها وتقطيع أوصالها بشاحنة سرقها الإرهابي الداعشي الذي نفذ هجوم ستوكهولم يوم الجمعة الماضي، 7 إبريل/ نيسان، والذي أوقع 4 قتلى و15 جريحاً.

وكانت عائلة إيبا أبلغت السلطات عن اختفاء ابنتهم التي كانت عائدة من المدرسة بالتزامن مع وقوع الحادث، في شارع الملكة Drottniggatan الذي حصلت فيه حادثة الدهس، لكن تبين فيما بعد أنها في عداد القتلى، بحسب المصادر الطبية.

ووجهت العائلة رسالة شكر قصيرة، الثلاثاء، إلى الشعب السويدي نشرتها لقناة الرابعة للتلفزيون السويدي جاء فيها: "مع أعماق قلوبنا نشكر الشعب السويدي لكل الدفء والحب الذي قدمتموه لنا في زمن اليأس والألم، ونحن الآن بحاجة للسلام والهدوء لململة جراحنا ونطلب تفهمكم بأننا بحاجة للقيام بذلك بسلام".

تضامن السويديين ضد الإرهاب

وأبدى السويديون تضامنا شعبيا واسعا مع ضحايا الهجوم الإرهابي حيث وقف الآلاف في ستوكهولم يحملون أكاليل وباقات الزهور في مكان الحادث، كما قدموا الورود للشرطة وقوات الأمن والطوارئ.

وشهدت مدن أخرى تجمعات متشابهة كلها دعت إلى ضرورة التمييز بين #الإرهاب والأديان والابتعاد عن التعميم وإطلاق التهم على دين أو طائفة أو عرقية معينة.

وعبر شبكات التواصل الاجتماعي رفع السويديون شعارات تدعو للحب والسلام والتكاتف ضد الإرهاب، وانتشرت الصور بكثافة عن مسيرات التضامن الشعبية ضد الإرهاب.

وكان رئيس الوزراء السويدي #ستيفان_لوفين، ألقى خطابا ظهر الاثنين، بعد الوقوف دقيقة من الصمت في تمام الساعة 12:00 من أجل ضحايا هجوم ستوكهولم الإرهابي، قال فيه إن "تماسك السويديين سيكون دائماً أقوى من القوى التي تريد تفرقتهم".

وأشاد لوفين بوقفة المواطنين وبجهود الشرطة وخدمات الطوارئ وموظفي الرعاية الصحية وجميع المتطوعين الشجعان، الذين ساعدوا بجهودهم أثناء وبعد الهجوم.

كما تطرق في حديثه إلى أُسر #الضحايا، قائلاً: "فكرت كثيراً في من خسروا أحباءهم في يوم الجمعة، وأريد أن أقول فقط: أنتم لستم لوحدكم. جميع السويد معكم، تماسكنا سيكون دائماً أقوى من القوى التي تريد تفرقتنا". كما وجه لوفين خطاباً خاصاً لعوائل الضحيتين البلجيكية والبريطانية.

وحضر الحفل الذي أقيم تأبينا للضحايا كل من الملك كارل غوستاف السادس عشر، والملكة سيلفيا وولية العهد الأميرة فيكتوريا وأفراد الأسرة الملكية، فضلاً عن البرلمانيين وعددا من ممثلي البعثات الدبلوماسية.

تشديد إجراءات مكافحة الإرهاب

واتخذت الحكومة السويدية عقب هجوم ستوكهولم، إجراءات جديدة لمكافحة الإرهاب، منها ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم في البلاد ويصل عددهم إلى حوالي 12 ألفا.

كما أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عن مقترح، يقضي بتعيين 10000 عنصر جديد من الشرطة بحلول العام 2024.



محاكمة المتهم الداعشي

وعقب انتهاء أولى جلسات محاكمة الداعشي الأوزبكي، #رحمت_عقيلوف، الثلاثاء، والتي اعترف خلالها بأنه "مذنب" وأنه قام بتنفيذ هجوم الدهس بالشاحنة على #المارة في #ستوكهولم بأمر من تنظيم #داعش، قرر المدعي العام هانز ارمان، تمديد حبسه على ذمة التحقيق.

لكنه أطلق سراح متهم ثان كان ألقي القبض عليه يوم الأحد للاشتباه بعلاقته بالجريمة الإرهابية، وذلك لضعف الأدلة، وفقاً لبيان صحافي من مكتب الادعاء العام.

فحص الحالة العقلية للداعشي

وحسب الإذاعة السويدية "إيكوت"، كشف المدعي العام السويدي هانز ارمان، أن المتهم الداعشي سيخضع لفحص لحالته العقلية، وقال: "إن هذا أمر طبيعي في مثل هذه الحالة، وليس هناك شيء معين خلال المحاكمة قد يكون له دلالة لهذا القرار، لكن المحكمة أرادت ذلك".

السويديون راضون عن أداء رئيس الوزراء

وفي السياق، أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "نوفوس" لقياس الرأي العام، لصالح التلفزيون السويدي، أن 62% من السويديين أبدوا رضاهم وإعجابهم بالكيفية التي تعامل بها رئيس الوزراء، ستيفان لوفين، مع الهجوم الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة في دروتنينغاتان وسط ستوكهولم.

وكانت نسبة الثقة بلوفين منخفضة في عام 2016 وبلغت 26%،، لكن الآن ارتفعت وفقاً لاستطلاع الرأي لتصل الى 37% ممن يقولون إنهم يثقون في رئيس الوزراء.