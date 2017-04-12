تحرير طاقم سفينة هندية مخطوفة من قراصنة صوماليين

قال مسؤولون إن قوات الأمن الصومالية اشتبكت مع قراصنة في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء وحررت تسعة بحارة خطفهم القراصنة من سفينة شحن هندية الشهر الجاري.



وكان حرسي يوسف بري رئيس بلدية مدينة جالكعيو الصومالية قال في وقت سابق اليوم إن قوات الأمن بالصومال أنقذت البحارة التسعة الذين

نقلهم القراصنة إلى الشاطئ.



وخطف القراصنة سفينة الكوثر قبالة الساحل الصومالي في إطار تصاعد للهجمات بعد مرور سنوات دون ورود تقارير عن أعمال قرصنة.



وقال برهان وارسامي وزير الموانئ والنقل البحري في ولاية جلمدج إن الخاطفين نقلوا الطاقم إلى الشاطئ يوم الاثنين واشتبكوا مع القوات بعد ذلك بيومين.



وأضاف أنه تم إنقاذ أفراد الطاقم التسعة وهم بخير وفي صحة جيدة.



وبلغت هجمات القراصنة الصوماليين ذروتها في عام 2012 عندما سجلت 237 هجوما ولكنها تراجعت بشكل كبير بعد أن عزز ملاك السفن إجراءات السلامة وكثفت القوات البحرية الدولية دورياتها.



ولكن هذا الشهر شهد موجة جديدة من الهجمات بخطف سفينتين وإنقاذ قوات هندية وصينية لسفينة ثالثة بعد أن أرسل طاقمها إشارة استغاثة باللاسلكي واحتموا في غرفة مؤمنة.



وقال القراصنة الذين خطفوا سفينة الكوثر إنهم كانوا يحاولون إرغام السلطات على الإفراج عن بعض زملائهم المحتجزين بالهند.

