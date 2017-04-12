تركيا رحلت المشتبه به في هجوم سان بطرسبرغ في ديسمبر

قال مسؤول تركي كبير لرويترز، الأربعاء، إن #أكبرجون_جليلوف الذي تشتبه #الشرطة_الروسية في ضلوعه في #تفجير بمترو #سان_بطرسبرغ دخل #تركيا في أواخر 2015 وتم ترحيله إلى #روسيا بعد ذلك بنحو عام بسبب انتهاكات لقواعد الهجرة.

وانفجرت قنبلة في شبكة مترو سان بطرسبرغ الأسبوع الماضي، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة عشرات آخرين.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه إنه عندما كان جليلوف في تركيا حامت الشبهات حوله "بسبب بعض اتصالاته، لكن لم يُتخذ ضده أي إجراء لأنه لم يفعل شيئا غير قانوني ولم تثبت عليه أي مخالفات".

وقال المسؤول "لكن القضية لم تسقط وجرى إبعاد الرجل عن تركيا في ديسمبر 2016 لانتهاكه قواعد التأشيرة والإقامة. في النهاية فرضت عليه غرامة وجرى ترحيله مع منعه من الدخول".

وأضاف المسؤول أنه بعدما غادر جليلوف تركيا كان دخوله "إلى روسيا سهلا من هنا وبدا أنه لم يواجه أي مشاكل".