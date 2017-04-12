هجوم دورتموند.. توقيف مشتبه به متطرف ورسالة تتبنى

أوقفت الشرطة الألمانية مشتبهاً به من الأوساط "الإسلامية المتشددة" في سياق التحقيق حول الاعتداء بالمتفجرات الذي استهدف الثلاثاء فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم في مدينة دورتموند، على ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية الأربعاء.

وقالت النيابة العامة للصحافيين إن التحقيق الجاري يتركز "على مشتبهين بهما ينتميان إلى "تيار إسلامي متشدد"، مشيرة إلى أنها "تنطلق من مبدأ" أن هجوم الثلاثاء كان له دافع "إرهابي".

وكانت الشرطة أعلنت ليل الثلاثاء أنها لم تتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم الذي استهدف حافلة فريق بروسيا دورتموند . وقال رئيس شرطة دورتموند غريغور لانج إنه ليس من الواضح حتى الآن من يقف وراء الانفجارات التي استهدفت حافلة لاعبي نادي #بروسيا_دورتموند .

إلى ذلك، كشفت مدعية عامة أن رسالة وجدت خارج الفندق الذي غادر الفريق منه، عندما حدثت الانفجارات، يقر كاتبها بمسؤوليته عن الأمر، وأنه جار التأكد من صدقيته.

وقالت المدعية ساندرا لوكه إن السلطات لن تقدم تفاصيل عن محتوى الرسالة في هذه المرحلة، ورفضت طلباً من صحفي بالكشف عن اللغة التي كتبت بها الرسالة.

رسالة "داعشية"

وفي هذا السياق، أفادت تقارير صحافية ألمانية، الأربعاء، أن الشرطة تحقق في فرضية "الرابط الإرهابي" بعد العثور على رسالة في الموقع تذكر باعتداء برلين العام الماضي، والذي تبناه داعش.

كما تشير الرسالة إلى مشاركة ألمانيا في التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد التنظيم الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ألمانية، منها صحيفة "سودويتشي تسايتونغ" ووكالة "د ب أ".

وكان التنظيم المتطرف تبنى في كانون الأول/ديسمبر 2016 اعتداء أوقع 12 قتيلاً دهسا بشاحنة في سوق مقامة لمناسبة عيد الميلاد.

يذكر أن 3 عبوات ناسفة "شديدة الانفجار" انفجرت قرب حافلة فريق بوروسيا دورتموند الألماني، ما أدى لتعرضها إلى أضرار وإصابة لاعب دورتموند، #مارك_بارترا ، الثلاثاء، قبيل مباراة الفريق مع موناكو الفرنسي في #دوري_أبطال_أوروبا لكرة القدم.