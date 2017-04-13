أفغانستان.. أميركا تقصف داعش بـ"أم القنابل"

أعلن البنتاغون أن #الجيش_الأميركي ألقى، الخميس، أكبر قنبلة غير نووية على شبكة أنفاق تابعة لتنظيم #داعش في أفغانستان.

وذكرت القوات الأميركية في #افغانستان في بيان أن قنبلة "جي بي يو-43/بي" القوية جدا استهدفت "شبكة أنفاق" في منطقة اشين في ولاية ننغرهار.

ووقع الهجوم قرابة الساعة 7,32 بالتوقيت المحلي (15,02 بتوقيت غرينتش). وأشار المتحدث باسم #البنتاغون آدام ستومب إلى أنها المرة الأولى تستخدم فيها هذه القنبلة.

وذكرت قناة "سي إن إن" الأميركية أن وزن القنبلة "غير النووية" يبلغ 21000 باوند.

وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن القنبلة ألقيت من طائرة نقل أم-سي130.

كما أفاد قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون "مع تفاقم خسائر تنظيم داعش #كتائب_خراسان، لجأوا إلى العبوات المتفجرة والتحصينات والانفاق لتعزيز دفاعاتهم".

وتابع أن القنبلة هي "الذخيرة المناسبة لتقليل هذه الحواجز والحفاظ على زخم هجومنا" على التنظيم. وقال المتحدث باسم #البيت_الأبيض شون #سبايسر "يجب ان نقلص مناطق عملياتهم، وهذا ما فعلناه".

ويطلق على هذه القنبلة تسمية #أم_القنابل وتم تطويرها بسرعة العامين 2002-2003 على خلفية الاجتياح الأميركي للعراق.

وأفاد الجيش أن التجربة الأخيرة لهذه القنبلة جرت العام 2003.