ألمانيا: المحتجز بعد هجوم دورتموند عراقي مرتبط بداعش

أعلنت نيابة #مكافحة_الإرهاب في #ألمانيا، الخميس، أن الشرطة لم تعثر على أي دليل يدين المشتبه به، الموقوف على خلفية الاعتداء الذي استهدف الثلاثاء #فريق_دورتموند لكرة القدم.

وقالت النيابة في برلين إن "التحقيق لم يؤدِ حتى الآن إلى العثور على عناصر تبين أن هذا المشتبه به شارك في الاعتداء"، لكنها قررت إبقاءه محتجزاً بتهمة الانتماء إلى #تنظيم_داعش خلال إقامته السابقة في #العراق.

وكان #الادعاء_الألماني قد أصدر الخميس مذكرة اعتقال بحق عراقي، تحتجزه #السلطات لصلته بهجوم على حافلة تقل لاعبي فريق بروسيا #دورتموند وقال إنه يعتقد أنه عضو في تنظيم داعش.

وذكر مكتب الادعاء الاتحادي في بيان أنه لا يوجد دليل يثبت أن المشتبه به البالغ من العمر 26 عاماً شارك في تنفيذ الهجوم في مدينة دورتموند. وقال البيان إن الشاب العراقي يدعى عبد الباسط أ. ووصل ألمانيا عبر #تركيا في بداية 2016.

وسيمثل المشتبه به أمام قاض للبت في أمر الاعتقال، الذي أصدره الادعاء ويسمح باحتجازه لفترة تزيد عن 24 ساعة.

وذكر بيان مكتب الادعاء "لم تصل التحقيقات حتى الآن إلى أدلة تفيد بأن المشتبه به شارك في الهجوم".

وأضاف أن الشاب عضو في تنظيم داعش الإرهابي في العراق، وأنه قاد وحدة هناك من 10 مقاتلين شاركت في أعمال خطف وتهريب وابتزاز وقتل.