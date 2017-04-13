أميركا.. اتهام رجلين من إيلينوي بالتآمر لدعم داعش

أعلنت وزارة العدل الأميركية أن السلطات ألقت القبض على رجلين من ولاية #إيلينوي الأربعاء بتهمة التآمر لمساعدة تنظيم داعش، وأن أحد المشتبه بهما قال إنه يريد رؤية علم التنظيم المتشدد يرفرف فوق البيت الأبيض.

وذكر متحدث باسم مكتب الادعاء الأميركي بالهاتف إن جوزيف جونز وإدوارد شيمنتي، وكلاهما يبلغ 35 عاماً وينحدر من مدينة زيون في إيلينوي، مثلا أمام قاض اتحادي في شيكاغو وصدر أمر باحتجازهما لحين عقد جلسة لنظر اعتقالهما يوم الاثنين المقبل.

وقالت وزارة العدل في بيان إن الرجلين بايعا داعش واستخدما وسائل #التواصل_الاجتماعي في مساندة العنف دعما للتنظيم.

وجاء في البيان أن جونز وشيمنتي ناقشا دعم داعش مع موظفين سريين بمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف.بي.آي) ومخبر، وأطلعاهم على صور لهما وهما يرفعان علم داعش في حديقة عامة.

مشتبه به يود "رفع علم داعش على البيت الأبيض"

وذكرت الدعوى الجنائية التي تتألف من 77 صفحة أن شيمنتي أبلغ المخبر أنه ود لو رأى العلم "أعلى#البيت_الأبيض".

وأضافت #الدعوى أن شيمنتي وجونز زودا المخبر بهواتف محمولة اعتقادا أنها ستستخدم في #تفجير #عبوات ناسفة في هجمات لداعش.

وتابعت الدعوى أن شيمنتي عمل مع المخبر في صالة للألعاب الرياضية لجعله لائقا بدنيا للقتال ظنا منه أنه سيتوجه للخارج للانضمام إلى داعش.

واصطحب جونز وشيمنتي المخبر في سيارة إلى مطار أوهير الدولي بشيكاغو اعتقادا منهما أنه سيتوجه جوا إلى #سوريا للقتال مع داعش.

ووجهت للرجلين اتهامات بالتآمر لتقديم ومحاولة تقديم دعم مادي لداعش. وقد يواجهان إذا ما دِينا حكما بالسجن يصل إلى 20 عاما.