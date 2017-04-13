الراكب المسحول يقاضي يونايتد.. والشركة تعوض جميع الركاب

رفع محامون عن الراكب الذي أُنزل قسراً من طائرة تابعة لشركة #يونايتد_إيرلاينز الأميركية للطيران في #شيكاغو دعوى قضائية في محكمة بولاية #إيلينوي لإلزام الشركة بحفظ التسجيلات المصورة وغيرها من الأدلة المتعلقة بالواقعة.

ويريد المحامون أن تحفظ #يونايتد إيرلاينز ومدينة شيكاغو، التي تدير #مطار_أوهير الدولي، المقاطع المصورة التي التقطها كاميرات المراقبة وتسجيلات قمرة القيادة وقوائم الركاب والطاقم والمواد لأخرى المتعلقة بالرحلة رقم 3411 مستشهدين بخطر تعرض موكلهم الدكتور #ديفيد_داو "لتحيز خطير".

وقالت إدارة #الطيران في شيكاغو يوم الأربعاء إن ضابطين آخرين أوقفا عن العمل مؤقتاً، فيما له صلة بالواقعة التي حدثت في 9 أبريل/نيسان، والتي جر خلالها ضباط من أمن المطار #داو من مقعده على متن طائرة تابعة متجهة إلى لويسفيل بولاية كنتاكي يوم الأحد. وكان ضابط أوقف عن العمل يوم الثلاثاء.

وقال بول كالان، وهو محامٍ يعمل في القضايا المدنية والجنائية في نيويورك، إن الغضب العام من معاملة داو سيدفع على الأرجح الشركة إلى تسوية سريعة وسخية.

وأضاف: "لأن يونايتد (إيرلاينز) لديها مشكلة كارثية على هذا النحو في العلاقات العامة فإن القضية تكتسب قيمة أكبر مما تكتسبه قضية مماثلة عادة".

وقدم الرئيس التنفيذي لشركة الطيران #أوسكار_مونوز اعتذاراً لداو وأسرته والعملاء في مقابلة مع شبكة "إيه. بي. سي. نيوز" قائلاً إن الشركة لن تستخدم بعد الآن ضباط إنفاذ القانون لإنزال #ركاب من #طائرات زائدة العدد. وقال: "هذا لا يمكن أن يحدث ولن يحدث مجددا".

ويتعرض #مونوز لضغوط لاحتواء سيل من الدعاية السلبية ودعوات بـ #مقاطعة_يونايتد إيرلاينز أطلقت شرارتها تسجيلات مصورة التقطت لمعاملة مسؤولي #أمن_المطار السيئة لداو.

وأظهرت لقطات فيديو صورها ركاب رجلا يصيح في حين يجذبه أفراد الأمن من مقعده.

وشوهد الرجل ذو الملامح الآسيوية أثناء جره على ظهره من يديه وأطرافه في الممر بين مقاعد الطائرة وفمه ينزف ونظارته معوجة وقميصه مرفوع عن بطنه.

وقال محاميه إن داو كان لا يزال حتى الثلاثاء في مستشفى في شيكاغو يتعافى من الإصابات التي تعرض لها.

وقالت يونايتد إيرلاينز يوم الأربعاء إنها ستعوض جميع الركاب على متن الرحلة بإعادة ثمن تذاكرهم.

وهذه المرة الثانية في أقل من شهر التي تتعرض فيها يونايتد إيرلاينز لانتقادات بسبب معاملتها للركاب.

وانخفضت أسهم يونايتد إيرلاينز 1.1% عن إغلاق الأربعاء عند 69.93 دولار. وكانت هبطت 4.4% الثلاثاء.