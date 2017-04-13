كوريا الشمالية.. مخاوف من تجربة نووية السبت القادم

أفاد معهد "نورث 38" المتخصص بإجراء أبحاث حول #كوريا_الشمالية أن صورا التقطتها #أقمار_اصطناعية الأربعاء أظهرت أن موقع "بونغيي-ري" المخصص للتجارب النووية في شمال هذا البلد بات "جاهزا" لإجراء #تجربة جديدة.

وقال خبراء المعهد في تحليل للصور الجديدة إن موقع "بونغيي-ري" أصبح "مُعدّا وجاهزا".

وأضافوا أن صور الأقمار الاصطناعية "تظهر نشاطا متواصلا حول البوابة الشمالية وأنشطة جديدة في المنطقة الإدارية الرئيسية وطاقما قرب مركز القيادة".

من جهتها، قالت إذاعة صوت أميركا، نقلا عن عدة مسؤولين أميركيين لم تنشر أسماءهم إن كوريا الشمالية "وضعت على ما يبدو #قنبلة_ نووية في نفق".

ويخشى عدد كبير من المراقبين أن تكون كوريا الشمالية تعد لتجربة نووية سادسة قد تجريها السبت، تزامنا مع الاحتفالات بالذكرى 105 لولادة مؤسس النظام كيم إيل-سونغ.

كما حذر رئيس الوزراء الكوري الجنوبي والرئيس بالوكالة هوانغ كيو-اهن الثلاثاء من خطر "استفزاز كبير" لكوريا الشمالية، يمكن أن يحصل أيضا في 25 نيسان/أبريل، خلال ذكرى تأسيس جيشها.

وكان معهد " #نورث_38" أعلن استنادا إلى صور التقطتها أقمار اصطناعية في 25 آذار/مارس أن بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربة نووية جديدة.

وقال يومها إن الصور أظهرت آليات وتجهيزات (كابلات اتصالات، مضخات مياه) في موقع بونغيي-ري، مما يؤشر إلى أنه بصدد الاستعداد لإجراء تجربة نووية سادسة.

وازداد القلق من طموحات كوريا الشمالية العسكرية بعد إجرائها سلسلة تجارب إطلاق صواريخ باليستية وتجارب نووية السنة الماضية.

وأجرت كوريا الشمالية حتى اليوم 5 #تجارب_نووية تحت الأرض، اثنتان منها في 2016.

وفي كانون الثاني/يناير، كشفت #سيول أن كوريا الشمالية لديها ما يكفي من البلوتونيوم لصنع 10 قنابل نووية والقدرة على إنتاج الأسلحة باستخدام اليورانيوم العالي التخصيب.