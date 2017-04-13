22 قتيلاً في حريق خلال "مهرجان صوفي" بالسنغال

قتل 22 شخصاً على الأقل في حريق شب خلال مهرجان صوفي سنوي، تنظمه مدينة غوناس في جنوب شرقي #السنغال، وفق ما أكد جهاز الإطفاء والإعلام المحلي الخميس.

ووقعت الكارثة في المدينة الواقعة على بعد 530 كلم جنوب شرقي #دكار في منطقة تمباكوندا، التي يتدفق إليها مئات أو حتى آلاف أتباع #الطريقة_الصوفية التيجانية كل عام في تجمع روحي يستمر 12 يوماً، بحسب الصحافة المحلية.

وأصيب 87 شخصاً آخرين بحروق في الحريق الذي اندلع بعد ظهر الأربعاء، وتلاه تدافع أثناء المناسبة التي يشارك فيها مسلمون من السنغال والدول المجاورة، بحسب مصادر في جهاز #الإطفاء والإعلام المحلي.

وبين الجرحى، إلى جانب الذين أصيبوا بحروق، من أصيبوا جراء التدافع أو كدمات.