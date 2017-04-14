أتلانتا.. قتيل و3 إصابات بإطلاق النار في محطة قطارات

قالت هيئة النقل في مدينة #أتلانتا إن شخصاً قُتل وأصيب 3 آخرون بالرصاص، الخميس، في محطة للقطارات بالمدينة وإنه تم إلقاء القبض على مشتبه به.

وأضافت الهيئة في بيان أن #الحادث وقع في محطة وست ليك مارتا نحو الساعة 4:30 بتوقيت شرق #الولايات_المتحدة وأن عمال #الطوارئ متواجدون في الموقع. وقال البيان إن حالة #الضحايا المصابين غير معروفة.

وأضاف البيان: "ألقي القبض على مشتبه به والتحقيق جار"، مشيراً إلى أن المحطة أغلقت مؤقتاً.

ونقلت قناة "دبليو.إس.بي WSB" التلفزيونية عن مسؤولين قولهم إن جميع الضحايا في العقد الرابع من العمر.



ونسبت قناة التلفزيون المحلية "دبليو.جي.سي.إل" لشهود عيان القول إن المهاجم، وهو رجل في الثلاثينيات من عمره، فتح النار عشوائياً على الركاب.

ولم ترد هيئة النقل السريع في أتلانتا بشكل فوري على طلب للتعقيب، ولكنها قالت في بيان إن المشتبه به اعتقل ويجري التحقيق في الواقعة.