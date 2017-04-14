أردوغان: قد نمدد حالة الطوارئ في البلاد

قال الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، الخميس، إن حالة #الطوارئ التي فرضت في البلاد عقب #انقلاب_فاشل في يوليو/تموز الماضي قد يجري تمديدها عندما يحين موعد انتهائها هذا الشهر.

وتمكن حالة الطوارئ الحكومة من تجاوز البرلمان في سن قوانين جديدة، وتقييد أو تعليق حقوق وحريات عندما ترى ذلك ضرورياً.

وقال أردوغان لتلفزيون "تي.جي.آر.تي": "إذا انتهى الأجل فسوف نمددها. لا توجد عقبة أمام ذلك".

وأدلى أردوغان بتعليقاته قبل أيام من #استفتاء سيصوت فيه #الأتراك على #تعديلات_دستورية تعزز سلطات رئيس البلاد. وأظهر استطلاعان للرأي الخميس أغلبية ضئيلة مؤيدة للتعديلات.

وجرى تمديد حالة الطوارئ في 19 يناير/كانون الثاني 3 أشهر أخرى في خطوة قالت الحكومة إنها ضرورية لمواصلة عملية التطهير التي تستهدف أنصار رجل الدين فتح الله #غولن المقيم في #الولايات_المتحدة والذي تتهمه #أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب.