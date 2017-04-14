أفغانستان: "أم القنابل" الأميركية قتلت 36 من داعش

أعلنت #وزارة_الدفاع_الأفغانية الجمعة أن أكبر #قنبلة غير نووية ألقتها #الولايات_المتحدة في #أفغانستان أدت إلى مقتل 36 مسلحا على الأقل من تنظيم #داعش باستهدافها شبكة أنفاق عميقة للتنظيم، مستبعدةً سقوط مدنيين في القصف.

وقالت الوزارة: "نتيجة للقصف، دمرت مخابئ ونفق عميق متشعب ومعقد، وقتل 36 مقاتلا من تنظيم داعش".

وكانت وزارة #الدفاع_الأميركية #البنتاغون أعلنت أن #الجيش_الأميركي قصف بأكبر قنبلة غير نووية تطلق عليها تسمية #أم_القنابل الخميس، شبكة أنفاق تابعة لداعش في أفغانستان، في عملية اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنها كانت "ناجحة جدا جدا".

وأكدت الرئاسة الأفغانية أنه تم اتخاذ إجراءات وقائية لمنع وقوع ضحايا مدنيين.

وألقيت قنبلة #جي_بي_يو_43_بي التي تمثل نحو 11 ألف طن من مادة #تي_إن_تي في ولاية #ننغرهار (شرق أفغانستان)، حيث كان جندي أميركي قد قتل في عملية ضد المتطرفين خلال نهاية الأسبوع الماضي.

وتم إطلاقها من الباب الخلفي لطائرة النقل #ام_سي_130 في أول استخدام لها أثناء المعارك. وتم تصميم القنبلة في الأصل لتخويف الأعداء وتطهير المناطق الحدودية.

وقال إسماعيل شنواري حاكم منطقة #أشين حيث تم إسقاط القنبلة، لوكالة "فرانس برس": "هذا أكبر انفجار رأيته. غطت ألسنة لهب عالية جدا المكان".

وننغرهار ولاية حدودية مع #باكستان، وفيها ظهر للمرة الأولى عام 2015 تنظيم داعش في أفغانستان.

وقال شاهد من رويترز في قرية على بعد خمسة كيلومترات من المنطقة الجبلية النائية التي أسقطت عليها القنبلة، إن المنازل والمتاجر لم تتضرر من الانفجار فيما يبدو.

وذكر سكان أنهم شاهدوا مسلحين يصعدون الجبل وينزلون منه كل يوم لزيارة القرية.

وقال أحد السكان ويدعى راز محمد "كانوا من العرب والباكستانيين والصينيين والمتمردين المحليين الذين يأتون للشراء من المتاجر في السوق".

واليوم الجمعة كانت القرية تعج بالقوات الأفغانية والدولية بينما حلقت طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى في سماء المنطقة.

ومنذ آب/أغسطس 2016، شنت #القوات_الأميركية على هذه المنطقة غارات جوية عدة استهدفت معاقل #المتطرفين الذين جنّدوا خصوصاً عناصر في حركة #طالبان، من الأفغان أو الباكستانيين. وأدّت الجهود المشتركة للقوات الأفغانية والأميركية إلى تراجعهم.