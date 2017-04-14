اسطنبول.. احتجاز 7 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لداعش

احتجزت #شرطة_اسطنبول 7 عناصر تشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش، وفي أن اثنين منهم كانا يخططان لهجوم في #تركيا قبل #الاستفتاء المقرر يوم الأحد المقبل، حسب ما أعلنته الشرطة اليوم الجمعة.

وأعلنت الشرطة أن المحتجزين، وهم 4 أتراك وسوريان وطاجيكي، استهدفوا "إثارة الفوضى" في تركيا. وتعتقد السلطات أن اثنين من الأتراك المحتجزين انضما لصفوف #داعش الذي يسيطر على مناطق في سوريا والعراق المجاورتين.

وتشير أصابع الاتهام إلى داعش في ست هجمات على الأقل على أهداف مدنية في تركيا خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجوم في ليلة رأس السنة على مطعم في #اسطنبول أسفر عن مقتل 39 شخصاً.

وقالت الشرطة إنها ضبطت أيضا بطاقات هوية وهواتف محمولة وجوازات سفر في الحملات على أربعة أحياء في اسطنبول منذ الأسبوع الماضي.

ويدلي الأتراك بأصواتهم يوم الأحد في استفتاء على تغيير النظام السياسي ومنح رئيس البلاد سلطات جديدة واسعة.