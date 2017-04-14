الصين تحذر من انفجار الوضع مع كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، الجمعة، إن من الضروري منع الوضع في شبه الجزيرة الكورية من "السير في طريق لا رجعة فيه".

وتزداد المخاوف من أن #كوريا_الشمالية قد تجري قريباً تجربتها النووية السادسة أو تطلق مزيداً من الصواريخ في تحد لعقوبات #الأمم_المتحدة، كما أن هناك تحذيرات شديدة من الولايات المتحدة من أن سياسة الصبر الاستراتيجي التي تنتهجها قد ولت.

وكان وانغ يتحدث في إفادة صحافية مشتركة مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت.

وحذر الوزير الصيني من أنه "لا أحد سيخرج منتصراً" من نزاع بشأن كوريا الشمالية. وقال وانغ إن "الحوار هو المخرج الوحيد" للأزمة، وذلك بعدما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن "كوريا الشمالية مشكلة (...) ستتم معالجتها".

وأكد أن الطرف الذي سيشعل نزاعاً في شبه الجزيرة الكورية "ينبغي أن يتحمل مسؤولية تاريخية ويدفع ثمن ذلك"، محذراً، دون أن يسمي التهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي، من أن "المنتصر لن يكون الطرف الذي يطلق أشد التصريحات أو يعرض عضلاته".