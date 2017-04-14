بالفيديو .. هكذا تُلقى "أم القنابل"

ظهر مقطع فيديو على الإنترنت يكشف كيفية إلقاء #القوات_الأميركية #أم_القنابل التي استخدمتها، أمس الخميس لأول مرة في #أفغانستان لضرب عناصر من #داعش.

وقد أعلنت وزارة #الدفاع_الأميركية أمس أن #الجيش_الأميركي ألقى #أكبر_قنبلة غير نووية، في أول استخدام لها أثناء المعارك، وذلك في أفغانستان.

من جهتها، أوضحت القوات الأميركية في أفغانستان في بيان أن قنبلة #جي_بي_يو_43_بي استهدفت شبكة أنفاق لداعش في منطقة #آشين في ولاية #ننغرهار.

كما أكد المتحدث باسم #سلاح_الجو الكولونيل بات رايدر أن "قنبلة جي بي يو-43/بي هي أضخم #قنبلة غير نووية تستخدم في القتال"، وقد ألقيت القنبلة من طائرة نقل #أم_سي_130.

من جانبه، أوضح قائد القوات الأميركية في أفغانستان الجنرال جون نيكولسون أنه "مع تفاقم خسائر تنظيم داعش كتائب- خراسان، لجأوا إلى العبوات المتفجرة والتحصينات والأنفاق لتعزيز دفاعاتهم". وبرر نيكلسون بأن القنبلة التي تم استخدامها هي "الذخيرة المناسبة لتقليل هذه الحواجز والحفاظ على زخم هجومنا" على التنظيم.

وتم تطوير هذه القنبلة بين عامي 2002 و2003 أثناء الاجتياح الأميركي للعراق، وأفاد الجيش بأن التجربة الأخيرة لهذه القنبلة جرت العام 2003.