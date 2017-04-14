شاهد "أم القنابل" وهي تنقضّ على "دواعش" الأفغان وتنفجر

أفرج #البنتاغون، الجمعة، عن فيديو تظهر فيه القنبلة التي ألقاها الخميس وهي تنقضّ من الجو على منطقة بالشرق الأفغاني، جبلية وجرداء، فيها كهوف وأنفاق تابعة للتنظيم "الداعشي" الأفغاني هناك، حيث دمرت " #أم_القنابل " معظمها وقتلت 36 عنصراً من المتطرفين، وجرحت وشوهت عشرات آخرين، على حد ما أعلنه مسؤولون أفغان.

القنبلة المعروفة باسم MOAB اختصاراً، وزنها 11 طناً، منها أكثر من 8 أطنان متفجرات من الأخطر والأعنف، وتم إسقاطها في مقاطعة Achin بإقليم "نانغارهار" الجبلي، مع أنها ليست اختراقية للتحصينات وما شابه، بل أفقية الانفجار تستهدف تجمعات للعتاد والجنود عادة، وفق ما ذكرت "العربية.نت" في تقرير عنها، أتى على تعريف معظم تفاصيلها التقنية والعسكرية، من أن استخدامها تم لأول مرة أمس، وطولها 9 أمتار وقطرها متر واحد. أما ثمنها، فأكثر من 16 مليوناً من الدولارات.

وتم إطلاق "أم القنابل" من الباب الخلفي لطائرة MC-130 المقاتلة وللشحن، وهبطت بمظلة انفصلت عنها فيما بعد، ثم انفجرت على ارتفاع متر و80 سنتيمتراً عن الأرض، ووصف إسماعيل شنواري، حاكم "أشين" الانفجار بأنه "أكبر ما رأيته في حياتي، فقد غطت ألسنة لهب عالية جداً المكان"، وفق تعبيره لوكالة الصحافة الفرنسية.

متحدث باسم سلاح الجو الأميركي، وهو الكولونيل بات رايدر، ذكر أن MOAB تم إطلاقها من ارتفاع 300 متر، وبثوان أتت على أهدافها، فيما اعتبر قائد القوات الأميركية بأفغانستان، الجنرال جون نيكولسون، بحسب ما قرأت "العربية.نت" تصريحه لوسائل إعلام أميركية، أنه "مع تفاقم خسائر عناصر #داعش (كتائب- خراسان) فقد لجأوا إلى العبوات المتفجرة والتحصينات والأنفاق لتعزيز دفاعاتهم، لذلك فالقنبلة هي الذخيرة المناسبة لتقليل هذه الحواجز والحفاظ على زخم هجومنا" كما قال.