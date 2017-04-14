مختل عقلياً يقتل سائحة بريطانية طعناً في القدس

أفادت مراسلة "العربية" أن سائحة أجنبية توفيت بعد أن طعنها مختل عقلياً (57 عاماً) من راس العامود في #القدس_المحتلة، وفق الشرطة الإسرائيلية.

ووقع الهجوم على خط الترامواي القريب من المدينة القديمة، التي يتوافد عليها المسيحيون لإحياء يوم "الجمعة العظيمة" قبل عيد الفصح. وقال جهاز الإسعاف إن المطعونة في العشرين من عمرها، بينما نقت مواقع فلسطينية أن القتيلة بريطانية الجنسية.

ونشرت الشرطة تعزيزات بمناسبة عيد الفصح اليهودي الذي يتجمع خلاله عشرات الآلاف من اليهود قرب المسجد الأقصى داخل مدينة #القدس القديمة. واقتحم خلال الأيام الماضية الآلاف منهم باحة #المسجد_الأقصى.

وذكرت #الشرطة_الإسرائيلية أن المنفذ كان نزيلاً في إحدى المصحات النفسية بعد محاولة انتحار.