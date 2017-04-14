مقتل عسكريين في هجوم جنوب شرق تركيا

قالت مصادر عسكرية تركية، الجمعة، إن جندياً وحارساً قتلا في انفجار عبوة ناسفة زرعت على جانب طريق في مدينة فان بجنوب شرق البلاد. وأضافت المصادر أن عملية جوية بدأت ضد المهاجمين الذين يحتمل أن يكونوا مسلحين أكراداً.

وذكرت المصادر أن الانفجار استهدف قوات أمن تركية كانت تقوم بدورية على طريق في مدينة فان. وتشير التقارير الأولية، حسب المصادر، إلى أن التفجير ناجم عن عبوة ناسفة زرعها #حزب_العمال_الكردستاني المحظور.

وقتل في الانفجار احد أفراد قوة حراسة محلية، وهي قوة شبه عسكرية أنشأتها الحكومة لتساعد القوى الأمنية في جنوب شرق #تركيا.

وشدّدت تركيا إجراءاتها الأمنية قبيل استفتاء تاريخي مزمع يوم الأحد، لكن حزب العمال الكردستاني أعلن يوم الأربعاء مسؤوليته عن هجوم بعبوة ناسفة على مجمع للشرطة في مدينة #ديار_بكر في جنوب شرق البلاد، أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.