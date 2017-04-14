ألمانيا.. اعتقال 3 يشتبه بمساعدتهم في التخطيط لهجمات

قالت مجلة "فوكوس" الألمانية على موقعها الإلكتروني، إن #الشرطة_الألمانية اعتقلت ثلاثة أشخاص للاشتباه في دعمهم لمتطرف مشتبه به ومساعدتهم في الإعداد لعمل "تخريبي" ضد الدولة.

ونقلت المجلة عن كبير ممثلي الادعاء في بلدة تسيله الشمالية قوله، الجمعة، إن مذكرة اعتقال صدرت بحق رجلين وامرأة. ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من مكتب الادعاء على الفور.

وقالت فوكوس إن المشتبه بهم في العشرينات من العمر وهم من #أفغانستان وتركيا وألمانيا اعتقلوا مساء الخميس. وأضافت أن الرجل الذي يشتبه بأنهم يدعمونه معتقل منذ 21 شباط/فبراير.