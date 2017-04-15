الأردن.. "الأسد المتأهب" تبدأ أول مايو بمشاركة 23 دولة

أعلن #الجيش_الأردني في بيان السبت إنه سيجري بالتعاون مع #الجيش_الأميركي ومشاركة 23 دولة مناورات "الأسد المتأهب 2017" السنوية مطلع أيار/مايو المقبل في الأردن.

وقالت #القيادة_العامة للقوات المسلحة الأردنية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إن "القوات المسلحة الأردنية تنفذ بالتعاون مع الجانب الأميركي وبمشاركة 23 دولة التمرين المشترك "الأسد المتأهب 2017" خلال الفترة الواقعة بين السابع وحتى الثامن عشر من مايو/أيار المقبل".

كما أضاف أن "التمرين يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في الدول المشاركة وتطوير قدراتها الدفاعية، والتدريب على عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في بيئة عمليات مشتركة، إضافة إلى رفع جاهزية القوات المشاركة وتطوير القدرات الوطنية في إدارة الأزمات المختلفة في مواجهة التهديدات غير التقليدية".

وأوضح البيان أن "فعاليات التمرين سيتم تنفيذها في ميادين التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية وتشارك بها مختلف صنوف الأسلحة البرية والجوية والبحرية".

وبحسب البيان فإن #التمرين "ينطلق هذا العام في دورته السابعة بفعاليات تحاكي الواقع العملياتي والميداني وآليات مكافحة #الإرهاب ومختلف أساليب الحرب الحديثة".

ويجري الأردن مناورات "الأسد المتأهب" هذا العام للمرة السابعة على التوالي.

وأجريت المناورات العام الماضي في الأردن بمشاركة نحو 6 آلاف جندي من الولايات المتحدة والأردن.

وأعلن الجيش الأردني الخميس في بيان عن إجراء تمارين عسكرية مشتركة بين القوات المسلحة الأردنية و#السعودية الأسبوع المقبل وتستمر لعدة أسابيع حول "مكافحة الإرهاب" و"الاستجابة السريعة لأية تهديدات محتملة".