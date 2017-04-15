باكستان.. إحباط مخطط لهجوم إرهابي في عيد الفصح

أعلن #الجيش_الباكستاني ، السبت، أنه أحبط خطة لتنفيذ #هجوم_إرهابي واسع في #لاهور شرق البلاد يوم #عيد_الفصح الأحد بعد مداهمة مخبأ ومقتل مشتبه به.

وشهدت لاهور أحد أعنف الهجمات في باكستان في 2016 عندما قتل أكثر من 70 شخصاً، معظمهم من الأطفال يوم عيد الفصح في #اعتداء_انتحاري نفذته جماعة الأحرار.

ويسود توتر العاصمة الثقافية لباكستان إثر موجة عنف جديدة شهدتها البلاد منذ بداية السنة.

كما قتل مشتبه به وأصيب أربعة جنود بجروح إثر اشتباك خلال عملية ليلية نفذتها قوات الأمن بمبنى في لاهور.

وقال الجيش في بيان: "أحبط جهاز الاستخبارات هجوماً إرهابياً كبيراً كان مخططاً لتنفيذه في عيد الفصح غداً في لاهور".

ولم يشر البيان إلى انتماء القتيل، لكنه ذكر أن قوات الأمن أوقفت أيضاً امرأة وضبطت سترة انتحارية و #متفجرات.

وشهدت #باكستان #هجمات دامية في شباط/فبراير قتل خلالها 130 شخصاً، بينها تفجير في لاهور في 13 شباط/فبراير قتل خلاله 14 شخصاً وتبنته حركة #طالبان الباكستانية.

كذلك قتل سبعة أشخاص وأصيب 19 آخرون في لاهور في اعتداء انتحاري نفذته طالبان، واستهدف فريق إحصاء في 5 نيسان/ابريل.

وقضى تجدد العنف على الآمال بتحسن الوضع بعد إعلان الجيش تحقيق مكاسب في الحرب المستمرة منذ نحو 15 عاماً ضد المتمردين، وبات المحللون يتحدثون عن استئناف حركات التمرد.