شباب مسلمون يطلقون مبادرة "الأردن يجمعنا" حماية للكنائس

رداً على تهديدات #التنظيمات_الإرهابية لاسيما تنظيم " #داعش "، خرج العشرات من الشباب المسلمين في العاصمة #عمّان أمام عدد من #الكنائس لحمايتها من أي تهديد متوقع خلال #احتفالات_المسيحيين.

وتأتي هذه المبادرة التي جاءت تحت عنوان " #الأردن_يجمعنا " بالتعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية المسيحيين أثناء تأديتهم شعائرهم الدينية حتى انتهاء احتفالاتهم.

وقدم الشباب المسلم في عدة كنائس بالمحافظات الأردنية الحلوى والماء والقهوة للمسيحيين احتفالاً بعيد #الفصح ، والاحتفال معهم بعيدهم، إضافة إلى الوقوف معهم في ظل #الهجمات الأخيرة في #مصر.

وتأتي هذه المبادرة بحسب القائمين عليها للتعبير عن التلاحم وروح المواطنة بين الأردنيين مسلمين ومسيحيين والمحبة والسلام والإخاء، ورداً على الهجمات الأخيرة على الكنائس في مصر والتي أسفرت عن مقتل العشرات من المسحيين وإصابة آخرين.

وجرت مراسم الصلاة بمناسبة عيد الفصح المجيد في مختلف كنائس المملكة وسط حضور أمني ملحوظ على غير المعتاد.