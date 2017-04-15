كوريا الشمالية تستعرض عضلاتها العسكرية وصاروخها الجديد

أقامت كوريا الشمالية صباح اليوم السبت عرضاً عسكرياً ضخماً في ساحة كيم إيل سونغ في وسط العاصمة #بيونغ_يانغ احتفالاً بالذكرى السنوية الـ105 لميلاد مؤسسها الراحل #كيم_إيل_سونغ، وسط التوترات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية، بسبب برامجها النووية والصاروخية، نقلا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وبثت محطة التلفزيون المركزية الكورية الشمالية #الاستعراض_العسكري على الهواء بحضور الزعيم الكوري الشمالي #كيم_جونغ_أون.

وكانت كوريا الشمالية قد نبهت #الولايات_المتحدة في وقت سابق، السبت، إلى ضرورة وقف ما وصفته بـ"الهستيريا" العسكرية وإلا واجهت انتقاماً.

وعرض التلفزيون الحكومي مشاهد لصواريخ من طراز #بوكوك_سونغ_2 الباليستية التي تطلق من #غواصات، وكانت الصواريخ محمّلة على شاحنات في انتظار عرضها أمام الرئيس #كيم_يونغ_أون.

وقد أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنه يرجح أن يكون العرض الذي جرى في كوريا الشمالية قد ضمّ أنواعا جديدة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وكان الرئيس الأميركي #دونالد_ترمب حذر الخميس مجدداً #بيونغ_يانغ، مؤكداً أن "كوريا الشمالية مشكلة، وستتم معالجة المشكلة".

ومع تصعيد التصريحات العدائية في المنطقة أعلن #ترمب السبت الماضي إرسال حاملة الطائرات "كارل فينسن" ترافقها 3 سفن قاذفة للصواريخ، وتحدث بعد أيام عن إرسال أسطول يشمل غواصات إلى #شبه_الجزيرة_الكورية، فيما أجرت بيونغ يانغ سلسلة #تجارب_صاروخية.

وكانت وحدات عسكرية قد احتشدت، السبت، في #بيونغ_يانغ لإظهار قوة النظام الكوري الشمالي بمناسبة الذكرى السنويةالـ105 لميلاد كيم ايل سونغ، مؤسس كوريا الشمالية، التي يثير برنامجها النووي توترات دولية متصاعدة.

واصطفت مئات الشاحنات المحملة بالجنود قبل الفجر على طول ضفاف نهر تايدونغ الذي يعبر العاصمة الكورية الشمالية استعداداً لتسيير موكب عبر المدينة.

وإضافة إلى الاحتفال بـ"يوم الشمس"، وهو الاسم الذي يُطلق رسمياً على يوم ميلاد كيم ايل سونغ (15 أبريل/نيسان 1912-8 يوليو/تموز 1994) جدّ الزعيم الحالي #كيم_يونغ_أون ، يتعلق الأمر بالنسبة إلى هذه الدولة الشيوعية المعزولة على الساحة الدولية بتوجيه رسالة واضحة حول مدى قوتها العسكرية إلى كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

صاروخ بالستي جديد

وحول ظهور طراز جديد من صاروخ باليستي عابر للقارات على متن منصة الإطلاق المتحركة في العرض العسكري، قال مصدر في الجيش الكوري الجنوبي إن الصاروخ المعروض يعتقد أنه طراز جديد لصاروخ باليستي عابر للقارات، ويبدو أنه أطول من طرازي KN-08 و KN-14 العابرين للقارات.

وعرضت كوريا الشمالية الأسلحة الاستراتيجية على رأسها صاروخ KN-08 الباليستي العابر للقارات، وصاروخ #بوك_كوك_سونغ_الباليستي الذي يطلق من غواصة، وصاروخ "بوك كوك سونغ 2" المعدل لصاروخ "بوك كوك سونغ" وغيرها.

كما ظهرت في #العرض_العسكري، صواريخ KN-06 أرض - جو وقذائف الصواريخ من عيار 300 ملم وغيرها.

ويرى مراقبون أن عرض #كوريا_الشمالية لعديد من الأسلحة الاستراتيجية في العرض العسكري يهدف إلى إظهار نيتها لعدم الاستسلام أمام الضغوط العسكرية للولايات المتحدة.