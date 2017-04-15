ما قصة الأرقام الغامضة التي تبثها إذاعة كوريا الشمالية؟

بثت إذاعة كوريا الشمالية، الجمعة، مجموعة جديدة من الأرقام العشوائية الغامضة التي يعتقد أنها بمثابة تعليمات مشفرة إلى جواسيسها العاملين في #كوريا_الجنوبية ، وذلك قبيل العرض العسكري الضخم الذي أقيم السبت في "يوم الشمس"، المخصص للاحتفال بذكرى ميلاد مؤسس الدولة الراحل #كيم_ايل_سونغ رقم 105.

وبدأت إذاعة بيونغ يانغ الحكومية قراءة الرسائل يوم الجمعة الساعة 1:15 صباحا بالتوقيت المحلي، وشملت سلسلة من الصفحات والأرقام، مثل رقم 69 في الصفحة 823، ورقم 92 في الصفحة 467 ورقم 100 في الصفحة 957، قبل تكرارها أكثر من مرة، نقلا عن وكالة أنباء كوريا الجنوبية (يونهاب).

وجاء البث في ظل تصعيد غير مسبوق بين #كوريا_الشمالية والولايات المتحدة الأميركية وتهديدات متبادلة. فيما يواصل نظام كوريا الشمالية تجاربه الصاروخية واستعداداته لتفجير نووي جديد سيكون السادس من نوعه إذا ما وقع.

وقال مذيع الراديو معلقا على تلك الأرقام الغامضة: "أعطي مراجعة لدروس أولية في تكنولوجيا المعلومات لجامعة التعليم عن بعد لعدد 27 من وكلاء الحملة". وأضفى هذا التعليق غموضا مضاعفا على الشفيرات.

والأرقام المشفرة التي أعلنتها إذاعة #بيونغ_يانغ الرسمية الجمعة، تختلف عن تلك التي أذاعتها الأحد الماضي.

وهي المرة رقم 32 التي تبث فيها كوريا الشمالية أرقاما مشفرة منذ يونيو/حزيران 2016.

ويعتبر بث الأرقام الغامضة نوعا من الرسائل المشفرة التي كانت ترسل عادة إلى جواسيس كوريا الشمالية العاملين في نظيرتها الجنوبية خلال عصر #الحرب_الباردة. ويستطيع #الجواسيس تحويل تلك الأرقام إلى أوامر اعتمادا على مرجعيات للشفرات.

ورغم أن العديد من مسؤولي الاستخبارات يعتقدون أن هذا النوع من إرسال أوامر استخباراتية عبر رموز قد تقادم، إلا أنهم يرجحون أنها قد تكون أيضا استراتيجية من بيونغ يانغ لإثارة الارتباك داخل كوريا الجنوبية.

وعلقت كوريا الشمالية إذاعة هذه الأرقام الغامضة عام 2000 عندما عقدت الكوريتان أول قمة تاريخية بينهما.