16 قتيلا جراء انهيار جبل نفايات على حي عشوائي بسريلانكا

أعلنت السلطات السريلانكية مقتل 16 أشخاص بينهم 4 أطفال الجمعة في انهيار جبل من النفايات طمر حوالي 40 كوخاً في حي عشوائي بشمال شرقي العاصمة كولومبو.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط قتلى، وارتفعت إلى 16 بعد وفاة 4 أطفال في المستشفى ليل الجمعة السبت.

وقالت #بوشبا_سويسا الناطقة باسم المستشفى الوطني في #كولومبو إن بين القتلى صبيين وفتاتين يتراوح عمراهما بين 11 و15 عاماً.

وأوضحت أن 21 شخصاً في المجموع نقلوا إلى المستشفى.

وهرع رجال الإطفاء إلى #حي_كولوناوا على التخوم الشمالية الشرقية لكولومبو بعد انهيار #جبل_من_النفايات يبلغ ارتفاعه 91 متراً زعزعته أمطار غزيرة، ثم اندلعت فيه نيران وانهار فوق الأكواخ.

وكانت المتحدثة ذكرت أن بين الضحايا الأوائل فتى في الثانية عشرة من العمر وفتاتين. وأضافت أن ثلاثة أشخاص آخرين تم انتشالهم من تحت الأنقاض توفوا قبل أن يصلوا إلى المستشفى.

وتم حشد مئات الجنود بعدما أمر الرئيس #مايثريبالا_سيريسينا الجيش والشرطة بتقديم الدعم لرجال الإطفاء، كما ذكر مسؤولون. من جهتها، قالت الشرطة في بيان إن "عمليات البحث عن ناجين جارية".

وصرح مسؤول في الهيئة المكلفة بإدارة الكوارث لصحافيين "نعتقد أن نحو أربعين منزلا دمرت".

ويشكو السكان باستمرار من الأثر السلبي على البيئة لجبل النفايات الذي يتكدس فيه 23 مليون طن من القمامة، يضاف إليها 800 طن من النفايات الصلبة يوميا.