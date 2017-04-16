انطلاق تمرين "عبدالله 5" بين القوات السعودية والأردنية

وصلت مجموعة من #القوات_البحرية الخاصة #السعودية إلى مطار #ماركا العسكري في العاصمة #عمّان، أمس السبت، لتنفيذ فعاليات #التمرين_المشترك "عبدالله 5".

وتنطلق فعاليات التمرين التزامني المشترك "عبدالله 5" بين القوات المسلحة الأردنية، والقوات السعودية، امتداداً لسلسلة من التمارين المشتركة بين جيشي البلدين.

وقال المقدم الركن البحري، شاهر بن عبدالله السرحاني لـ"العربية.نت" إن التمرين يأتي امتدادا لسلسلة من التمارين السابقة المشركة بين البلدين، ويهدف إلى تنمية المهارات وتبادل الخبرات في المجال العسكري ومكافحة الإرهاب ولإزالة المتفجرات.

وتأتي فعاليات المناورة العسكرية المشتركة "عبدالله 5" التي تستمر 3 أسابيع في إطار سلسلة من التمارين المشتركة بين جيشي المملكتين، تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك، وتبادل الخبرات، وتنمية المهارات العسكرية، والتدريب على العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب، ومعالجة الذخائر العمياء، ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية.

وتزامن وصول قوات أردنية إلى قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية مع وصول مجموعة من القوات البحرية الخاصة السعودية إلى مطار ماركا العسكري في إطار تدريبات مشتركة.

وفي سياق آخر، أعلن #الجيش_الأردني أنه سيجري بالتعاون مع #الجيش_الأميركي ومشاركة 23 دولة مناورات "الأسد المتأهب 2017" السنوية خلال الفترة بين 7 و18 مايو المقبل الأردن، ويستخدم في هذه المناورات مختلف الأسلحة البرية والجوية والبحرية، كما تشارك الأجهزة الأمنية والوزارات المختلفة ومنظمات حكومية وغير حكومية.

وأكد الجيش أن التمرين يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين القوات المسلحة في الدول المشاركة وتطوير قدراتها الدفاعية، والتدريب على عمليات التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ في بيئة عمليات مشتركة، إضافة إلى رفع جاهزية القوات المشاركة وتطوير القدرات الوطنية في إدارة الأزمات المختلفة في مواجهة التهديدات غير التقليدية.