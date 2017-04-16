باكستان.. رجلا دين يعطلان جنازة طالب قتل ضربا

فتحت الشرطة الباكستانية تحقيقا مع رجلي دين مسلمين، الأحد، بعد قتل طالب جامعي بسبب مزاعم بازدرائه #الدين.

ويتهم رجلا الدين بمحاولة تعطيل جنازة الطالب #مشعل_خان الذي ضربه زملاؤه حتى الموت بعد نقاش داخل سكن الطلبة أعقبه اتهامات بازدراء الدين انتشرت داخل الحرم الجامعي في مدينة #مردان.



وأصدر مسؤولون بالجامعة إشعارا قبل ساعات من حادث القتل أوردوا فيه أسماء 3 طلاب يخضعون للتحقيق لممارستهم "أنشطة تزدري الدين".



وفي بيان للصحافة أمس السبت، قال #رئيس_الوزراء #نواز_شريف إنه يشعر "بالصدمة والحزن لما حدث من مظاهر عدالة الغوغاء مما أسفر عن #قتل الطالب الشاب مشعل خان في جامعة #والي_خان".



وكشف قائد شرطة مردان علام شينواري عن تحديد هوية 20 شخصا لهم صلة بالقتل استنادا إلى مقاطع فيديو سجلت خلال الاعتداء، مؤكدا إلقاء القبض على 15 شخصا. وأضاف أنهم سيحاكمون أمام #محاكم_مكافحة_الإرهاب.



وأعلنت الشرطة أنها تحقق مع رجلي الدين في بلدة #صوابي مسقط رأس خان التي تقع على مسافة نحو 60 كيلومترا جنوبي مردان لمحاولة تعطيل مراسم جنازة الطالب القتيل والتحريض على الكراهية ضد عائلته.



وأوضح مسؤول كبير بالشرطة في صوابي - رفض ذكر اسمه - أن رجلي الدين استخدما "مكبر الصوت في المسجد لبث خطاب الكراهية ضد الطالب القتيل وعائلته، ووضعا الكثير من العراقيل أمام مشاركة المواطنين ورجل دين آخر في #الجنازة".