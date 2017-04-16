بعد "أم القنابل".. رئيس مجلس الأمن الأميركي في كابول

وصل رئيس #مجلس_الأمن_القومي الأميركي الجنرال #هربرت_ريموند_ماكماستر، الأحد، إلى كابول بعد أربعة أيام على إلقاء أكبر قنبلة أميركية غير نووية في شرق #أفغانستان.

وكان الرئيس #دونالد_ترمب أعلن عن الزيارة في 12 نيسان/ابريل. كما أكدها ماكماستر في تغريدة على "تويتر". وصرح مسؤولون أميركيون والرئاسة الأفغانية عن الزيارة دون الإدلاء بأي تعليق.

وكتب #ماكماستر على تويتر عند وصوله إلى العاصمة الأفغانية صباح الأحد: "في كابول لإجراء محادثات مهمة جدا حول التعاون المتبادل".

وكتبت الرئاسة الأفغانية على "تويتر" أيضا: "نرحب بالجنرال ماكماستر وشكرا لدعمكم المستمر". ولم يحدد برنامج الزيارة أو مدتها لأسباب أمنية.

والجنرال ماكماستر الذي عينه الرئيس الأميركي في نهاية شباط/فبراير مستشارا للأمن القومي، مقاتل سابق في حربي أفغانستان والعراق حيث برع في قيادة كتيبة دبابات هجومية خلال حرب الخليج عام 1991.

وهو يعرف جيدا أفغانستان حيث عمل من 2010 إلى 2012 في مقر قيادة قوات التحالف الدولي لإحلال الاستقرار (ايساف) في كابول.

وكانت الولايات المتحدة ألقت، الخميس، #أقوى_قنبلة_غير_نووية في شرق أفغانستان، ما أدى إلى مقتل أكثر من 90 مقاتلا من تنظيم داعش. واستهدفت القنبلة التي تسمى "أم القنابل" شبكة كهوف وأنفاق للتنظيم المتطرف في منطقة نائية في ولاية #ننغرهار بشرق افغانستان.

وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها الولايات المتحدة هذه #القنبلة "جي بي يو-4/بي3" (قنبلة العصف الهوائي الجسيم) التي يبلغ وزنها نحو 11 طنا.

ونفى تنظيم داعش الجمعة عبر أداته الدعائية وكالة "أعماق" أن يكون مني بخسائر في هذا القصف.

وتتمركز القوات الأميركية في افغانستان منذ 2001. ويبلغ عدد الجنود المنتشرين حاليا تحت راية حلف شمال الاطلسي 8400 اميركي.

دعا قائد القوات الأميركية في الشرق الأوسط أمام #الكونغرس في شباط/فبراير إلى تعزيز عديد القوات الأميركية في أفغانستان، في تعارض مع التوجهات لخفض عدد تلك القوات خلال السنوات الأخيرة.

وردا على سؤال حيال التدابير الواجب اتخاذها لمساعدة الحكومة الأفغانية في استعادة زمام الأمور بمواجهة مسلحي #طالبان، قال الجنرال جوزيف فوتيل إن "ذلك يعني قوات (أميركية) إضافية لتكون مهمتها القائمة على تقديم المشورة أكثر فعالية".

كما رأى الجنرال جون نيكولسون قائد عملية "الدعم الثابت" في شباط/فبراير امام الكونغرس ان من الضروري "نشر بضعة آلاف آخرين من الرجال" للقضاء على المتمردين في افغانستان.